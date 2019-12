FCA, Leasys approda ufficialmente in Polonia

Fiat Chrysler Automobiles ha annunciato nelle scorse ore lo sbarco in Polonia della sua controllata Leasys, che opera nella mobilità, sotto la guida di Claudio Catania. La società di FCA Bank approda in un nuovo mercato che sta dimostrando interesse nel tema della mobilità e nelle soluzioni più innovative.

In questo momento, dunque, Leasys opera in otto Stati europei: Spagna, Francia, Italia, Regno Unito, Paesi Bassi, Belgio, Germania e ora Polonia (con l’apertura della sede a Varsavia). Nella nazione polacca, Leasys prevede di offrire le sue soluzioni di noleggio a lungo termine e quelle orientate al business come il leasing, ovviamente abbinate a tutti i vari servizi assicurativi proposti da FCA Bank.

Leasys: FCA Bank approda in Polonia con la sua azienda

In merito a ciò, Alberto Grippo – CEO di Leasys – ha dichiarato: “L’approdo di Leasys in Polonia segna un momento cruciale di espansione in quello che consideriamo un mercato chiave per la nostra azienda. Il nostro obiettivo è di accrescere ulteriormente la nostra competitività così da poter soddisfare al meglio le esigenze dei nostri clienti internazionali”.

Con questa nuova apertura, l’operatore della mobilità punta a consolidare la propria quota di mercato con le sue soluzioni di mobilità in un paese europeo come la Polonia che negli ultimi anni è riuscito a crescere parecchio.

Tra i servizi disponibili nel paese abbiamo l’assicurazione che consente di riacquistare una nuova auto in caso di perdita totale della stessa (GAP), responsabilità civile, furto e incendio, collisione, assistenza tonale, kasko e il credito protetto (CPI).