Dal 2020 il Bollo Auto si paga solo con pagoPA

A cominciare dal prossimo primo gennaio 2020 il Bollo Auto si potrà pagare soltanto tramite il sistema pagoPA. Per chi non lo conoscesse, si tratta del sistema di pagamento elettronico per la Pubblica Amministrazione. A partire dal prossimo anno quindi, si potrà dire addio ai bollettini postali o alle agenzie che si occupano di pratiche per auto. Questi permettevano di pagare la Tassa Automobilistica per i veicoli intestati a utenti residenti in regioni diverse, cosa che prima non poteva essere effettuata tramite l’applicativo pagoPA.

Con pagoPA si possono realizzare pagamenti verso la Pubblica Amministrazione

La modalità pagoPA rappresenta quindi una metodologia per effettuare pagamenti nei confronti della Pubblica Amministrazione, seguendo uno schema standardizzato che si affida ai PSP aderenti. Cioè ai Prestatori di Servizi di Pagamento. Quindi i pagamenti si possono mettere in pratica utilizzando il sito internet pagoPA o anche tramite l’applicazione dedicata, ma anche grazie a diversi canali fisici e online. Quindi tramite banca, home banking, tramite gli sportelli ATM, i punti SISAL, Banca 5, Lottomatica ma anche negli uffici postali.

La novità relativa alle nuove disposizioni sul pagamento del bollo auto è presente all’interno del Decreto Fiscale che introduce la manovra finanziaria di questo fine d’anno. Fino ad oggi la modalità di pagamento tramite pagoPA era già utilizzata per diverse tipologie di pagamento nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni sia centrali che locali, ma anche per soggetti come università, scuole e ASL. A partire dal primo gennaio 2020 sarà quindi il metodo esclusivo per il pagamento del Bollo Auto.

Poiché l’intervento prende in considerazione la sola modalità di pagamento, è ovvio che non cambieranno le scadenze già note e la frequenza di pagamento annuale. Per utilizzare pagoPA online ci sarà bisogno di un normale indirizzo email e si potrà quindi effettuare il pagamento collegandosi al sito internet del sistema compilando tutti i campi necessari.