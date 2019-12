Jeep Grand Cherokee Limited Diesel 2020 debutta in Brasile

Jeep ha annunciato nelle scorse ore in Brasile la nuova Jeep Grand Cherokee Limited Diesel che arriva nel paese con diverse novità a livello di sicurezza e un prezzo di partenza di 359.990 R$ (circa 77.224 euro). Abbiamo di fronte uno dei SUV più popolari realizzati dalla casa automobilistica statunitense ed è un modello che ormai ha superato le 5 milioni di unità vendute in tutto il mondo.

Disponibile nelle colorazioni bianco/nero e grigio metallizzato/argento, il veicolo viene fornito con tecnologie di assistenza alla guida utili in determinate situazioni. In particolare, la Jeep Grand Cherokee Limited Diesel dispone di cruise control adattivo, frenata di emergenza automatica, allarme di collisione frontale, monitoraggio dei punti ciechi, parcheggio automatico e allarme di cambio corsia con assistente per correzione dello sterzo.

Jeep Grand Cherokee Limited Diesel: il brand americano lancia la nuova versione nel mercato brasiliano

Oltre a questo, il SUV top di gamma del brand americano propone fari autolivellanti, sedili anteriori regolabili elettricamente con funzione riscaldamento e raffreddamento, sedili posteriori con funzione riscaldamento, sistema audio premium composto da 9 altoparlanti, tetto apribile panoramico e doppio sistema di intrattenimento posteriore con schermi da 9 pollici.

La Jeep Grand Cherokee 2020 propone poi fari adattivi, volante regolabile elettricamente e quadro strumenti digitale con display TFT da 7 pollici. Altre caratteristiche offerte dal SUV includono sistema di infotainment UConnect da 8.4 pollici con supporto Android Auto ed Apple CarPlay e navigatore GPS integrato, ampio spazio interno per cinque persone e finiture in pelle di alta qualità.

Per quanto riguarda la parte meccanica, la Jeep Grand Cherokee Limited Diesel 2020 nasconde sotto il cofano un motore turbodiesel VM Motori da 3 litri in grado di sviluppare una potenza di 241 CV e 550 nm di coppia massima, abbinato a un cambio automatico ZF a 8 velocità e alla trazione integrale Quadra-Trac II con la possibilità di scegliere fra diverse modalità di guida fra cui Rock, Mud e Sand.