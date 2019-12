Fiat Panda è l’auto più venduta a novembre in Italia ma le immatricolazioni sono in calo (-13%)

Anche nel corso del mese di novembre la Fiat Panda si conferma come l’auto più venduta in Italia, ribadendo una leadership oramai incontrastata. La segmento A della casa italiana ha totalizzato 10.724 unità vendute nel corso del mese di novembre registrando un calo del 13% rispetto ai dati del novembre dello scorso anno, quando il totale di esemplari consegnati superò quota 12 mila unità.

Il risultato negativo di novembre non influisce sui dati del 2019. Tra gennaio e novembre, infatti, la Fiat Panda ha raggiunto quota 127.693 unità vendute in Italia, migliorando di quasi 14 mila unità il risultato ottenuto nello stesso periodo dello scorso anno. Il confronto con il 2018 premia, quindi, la Panda che migliora le vendite del +13%.

Da segnalare i buoni dati di vendita della Panda GPL, che sfiora quota 20 mila unità vendute nel corso del 2019 andando quasi a raddoppiare le vendite raccolte lo scorso anno. In calo, invece, le vendite della Panda a metano che si ferma a poco più di 4 mila unità vendute con un calo percentuale pari al -9% rispetto allo scorso anno.

Per quanto riguarda le auto più vendute in Italia a novembre, al secondo posto c’è la Lancia Ypsilon che raccoglie 4.320 unità vendute registrando un leggero calo (poco più di 100 unità vendute in meno) rispetto ai dati raccolti nel novembre dello scorso anno. Per la Ypsilon, il 2019 continua ad essere positivo.

La city car di Lancia, infatti, ha totalizzato 54.835 unità vendute nel corso dell’anno in Italia con una crescita del +24% rispetto ai dati del 2018. Da segnalare che più del 30% delle vendite della Lancia Ypsilon sono legate alla versione “EcoChic” alimentata a GPL che cresce di oltre il 50% rispetto ai dati registrati lo scorso anno.

Fiat 500X è il terzo modello più venduto in Italia nel 2019, nella Top 10 anche la Jeep Renegade

Dando uno sguardo alle vendite complessive del 2019 notiamo come la Fiat 500X risulti essere il terzo modello più venduto in assoluto, con un totale di 39.799 unità consegnate. Per il crossover ci sono da segnalare oltre 7 mila unità vendute in meno con un calo del 15% su base annua. Ricordiamo che la 500X ha dovuto fare i conti con l’Ecotassa che ha portato ad una riduzione della gamma ed all’uscita di scena delle versioni a trazione integrale, colpite dalla tassa sulle emissioni di CO2.

Nella Top 10 delle auto più vendute in Italia nel 2019 troviamo il sorprendente Dacia Duster, che cresce del 58% superando quota 39 mila unità vendute. Sopra le 39 mila unità vendute ci sono anche la Renault Clio e la Citroen C3. Settima posizione per la Jeep Renegade, terzo modello prodotto in Italia dopo Panda e 500X ad entrare in classifica. Per il crossover del marchio americano le vendite complessive nel 2019 raggiungono quota 38.967 con una leggera crescita (+1.2%) rispetto ai risultati dello scorso anno.

A completare la Top 10 delle auto più vendute in Italia al termine dei primi 11 mesi dell’anno in corso troviamo il Volkswagen T-Roc, la Toyota Yaris e la Fiat 500 che si ferma a 33.851 registrando un calo percentuale del 12% rispetto ai risultati ottenuti lo scorso anno. Subito fuori dalla Top 10 troviamo anche la Jeep Compass, prossima all’entrata in produzione nello stabilimento di Melfi, che raccoglie un totale di 32.723 unità vendute con un calo del 10% rispetto ai dati del 2018.