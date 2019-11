Mick Schumacher afferma che “la Formula 1 non è ancora realistica per lui”

Mick Schumacher non si aspetta di entrare presto in Formula 1 e si concentra invece solo sulle prestazioni in Formula 2. Figlio del grande Michael Schumacher, molto clamore ha circondato la sua carriera agonistica.

Il giovane pilota tedesco avrà bisogno di qualche altra stagione in Formula 2 prima di aver appreso le abilità per poter essere competitivo anche in F1. “Se ne avrò la possibilità, la prenderò con entrambe le mani”, ha detto Schumacher Jr. allo “SportpresseBall” di Francoforte. “Purtroppo, non è ancora realistico pensarci adesso.”

“Non è stata una stagione facile, ma impari dalle battute d’arresto, cresci grazie anche a loro. Ho imparato a non mollare mai.” Il pilota Prema è attualmente undicesimo nella battaglia per il titolo di livello base. Ha comunque vinto la gara di sprint in Ungheria.

“Questo mi dà la forza di sperare di ottenere più vittorie e titoli nei prossimi anni”. Il giovane Mick Schumacher spera in una stagione forte in Formula 2 il prossimo anno potendo così dimostrare di avere le capacità per farcela in Formula 1.

