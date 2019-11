Per Vettel il miglior momento della sua carriera in F1 sono state le vittorie con la Ferrari

Sebastian Vettel ha goduto fino ad oggi di una carriera di grande successo in F1, vincendo quattro titoli mondiali consecutivi all’Aston Martin Red Bull Racing, ma ha scelto un altro momento come favorito della sua carriera. Il tedesco ha trovato questa stagione molto più impegnativa, vincendo solo una gara scendendo al quinto posto nella classifica piloti. “Vincere con la Ferrari “, ha detto Vettel quando gli è stato chiesto del suo momento preferito della sua carriera.

Per Vettel il momento più bello in Formula 1 sono state le sue vittorie in Ferrari

“È difficile da dire. Da un lato, la Formula 1 è anche uno specchio della società. Ad essere onesti, anche la mia percezione è diversa: dieci anni fa, quando avevo poco più di vent’anni, non percepivo molte cose come faccio oggi. La mia percezione è cambiata più che l’ambiente “. Infine segnaliamo che Sebastian Vettel mancherà alla conferenza stampa che anticipa il Gran Premio di Abu Dhabi poiché è diventato padre per la terza volta. Il 32enne ha sposato la sua compagna di lunga data Hanna Prater in estate, nel classico stile Vettel, con poca confusione e quasi nessuna attenzione da parte dei media.

