Giovinazzi: “Voglio fare il miglior lavoro possibile” nella gara finale della F1

L’ultima gara della stagione arriva questo fine settimana mentre i piloti di Formula 1 si dirigono ad Abu Dhabi. Questo Gran Premio metterà fine alla prima stagione completa di Antonio Giovinazzi in F1. Il 25enne è completamente concentrato sulla gara finale prima di chiudere il suo primo anno intero all’Alfa Romeo. L’italiano ha raccolto 14 punti in questa stagione, un bottino di punti che gli garantisce il 17 ° posto nel campionato piloti.

Antonio Giovinazzi completamente concentrato sull’ultima gara della sua prima stagione in F1

“Questo fine settimana segna la fine della mia prima stagione completa in Formula 1, ma non sto ancora cercando di fare un bilancio dell’anno “, ha detto il pilota italiano di Alfa Romeo Racing. “Abbiamo ancora una gara molto importante davanti a noi e siamo completamente impegnati a fare il miglior lavoro possibile lì. Abu Dhabi è un’altra pista in cui possiamo puntare a un buon risultato e abbiamo dimostrato l’ultima volta che possiamo combattere con i team di metà classifica, quindi speriamo di poter finire la stagione con un’altra buona gara “ha concluso Antonio Giovinazzi che vuole chiudere nel migliore dei modi la sua prima stagione in F1.

Leggi anche: Giovinazzi celebra il suo nuovo contratto con il suo miglior risultato stagionale