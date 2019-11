Ferrari F2002: il V10 da Formula 1 disponibile all’asta

Fino al 2 dicembre si terrà ad Abu Dhabi un’importante asta realizzata da RM Sotheby’s in cui verranno messi in vendita diversi veicoli interessanti di Formula 1 appartenenti agli anni ‘80, ‘90 e primi 2000.

Oltre a questo, viene proposto un motore di una certa importanza in quanto equipaggiava la Ferrari F2002 guidata da Micheal Schumacher e Rubens Barrichello. Vi ricordiamo che proprio questa monoposto si portò a casa 15 GP sui 17 disputati, oltre al Titolo Costruttori per Maranello e quello Piloti per Schumacher.

Ferrari V10: il Tipo 051/B/C della F2002 messo all’asta da RM Sotheby’s

Il V10 Ferrari Tipo 051/B/C in questione venne progettato da Paolo Martinelli. Si tratta di un’unità aspirata da 3 litri capace di sviluppare una potenza di 835 CV a 17.800 giri/min (meno di altri propulsori che riuscivano ad arrivare a 20.000 giri/min).

In base a quanto dichiarato da RM Sotheby’s, non si trattava del powertrain più potente presente in pista nel 2002 ma nonostante ciò permise alle monoposto di Maranello di vincere grazie a leggerezza, design e posizionamento, e ovviamente alle capacità dei due piloti.

Secondo le stime fatte dalla famosa casa d’aste, il potente propulsore dovrebbe raggiungere una cifra di vendita compresa fra i 50.000 dollari e i 70.000 dollari. Si tratta di somme ragionevoli vista l’importanza di questo propulsore e della Ferrari F2002 che equipaggiava.