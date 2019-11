Alfa Romeo Giulia e Stelvio MY 2020: un video ufficiale mostra gli Alfa Connect Services

La principale novità di questa settimana per Alfa Romeo è rappresentata, senza alcun dubbio, dall’atteso debutto dei Model Year 2020 di Giulia e Stelvio. A differenza di quanto ipotizzato nei mesi scorsi, l’aggiornamento registrato in questi giorni dai due modelli della casa italiana non è stato un vero e proprio restyling. L’aggiornamento di metà carriera per Giulia e Stelvio, infatti, arriverà soltanto tra circa un anno.

I Model Year 2020 di Giulia e Stelvio introducono un gran numero di novità all’interno dell’abitacolo, in particolare per quanto riguarda il livello tecnologico ed i servizi messi a disposizione dell’automobilista. Si tratta di un aggiornamento che serviva per ridurre il gap con la diretta concorrenza e che potrà contribuire, in misura significativa si spera, alla crescita delle vendite dei due modelli di casa Alfa Romeo nel corso dei prossimi mesi. Il debutto in concessionaria di Giulia e Stelvio MY 2020 è atteso per l’inizio del prossimo anno.

Nel frattempo, Alfa Romeo ha appena rilasciato uno dei primi video ufficiali dedicati all’Alfa Romeo Giulia ed all’Alfa Romeo Stelvio MY 2020. Il video in questione, che riportiamo qui di seguito, introduce gli Alfa Connect Services, le nuove funzioni “smart” che caratterizzeranno le nuove evoluzioni di Giulia e Stelvio.

Il video è in inglese (con una pronuncia “all’americana” del nome Alfa Romeo) e, quindi, richiede un po’ di dimestichezza con la lingua per una perfetta comprensione anche se è possibile attivare l’opzione per i sottotitoli automatici di YouTube. Ecco il nuovo video dedicato ad Alfa Romeo Giulia e Stelvio in versione MY 2020.

Alfa Romeo Giulia e Stelvio MY 2020: le novità sono all’interno

Ricordiamo che le nuove Alfa Romeo Giulia e Stelvio MY 2020 vanno a rinnovare l’abitacolo interno introducendo un nuovo display TFT da 7 pollici al centro del quadro strumenti che è stato ridisegnato per garantire l’accesso a maggiori informazioni per l’automobilista. Da notare anche il debutto del nuovo display centrale da 8.8 pollici con supporto touch screen e possibilità di controllo tramite rotary knob.

Il comparto software è stato completamente ridisegnato, con ottimizzazioni nella grafica e nelle funzioni, per garantire un migliore accesso alle nuove funzionalità disponibili su Giulia e Stelvio. Grazie agli Alfa Connect Services è possibile sfruttare diverse funzioni aggiuntive. A disposizione dei clienti ci sono i pacchetti My Assistant, My Remote, My Car, My Navigation, My Wi-Fi, My Theft Assistance e My Fleet Manager (riservato alla gestione delle flotte).

Alfa Romeo ha confermato che la maggior parte dei pacchetti di funzionalità software degli Alfa Connect Services saranno disponibili già in fase di lancio delle nuove Giulia e Stelvio MY 2020. L’offerta sarà poi arricchita e completata nel corso del 2020 permettendo di sfruttare, al massimo, tutti i nuovi servizi sviluppati per i clienti che sceglieranno i nuovi modelli di casa Alfa Romeo.

Maggiori dettagli in merito al debutto commerciale delle nuove Giulia e Stelvio in versione Model Year 2020 arriveranno nelle prossime settimane. Come sottolineato in precedenza, per il momento, Alfa Romeo si è limitata a confermare il lancio dei nuovi Model Year dei due modelli per l’inizio del prossimo anno. Staremo a vedere se già a partire dal prossimo mese di gennaio le nuove versioni di Giulia e Stelvio arriveranno sul mercato italiano. Continuate a seguirci per tutti gli aggiornamenti.