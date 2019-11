Polizza auto eventi atmosferici: 5 punti chiave

Ci sono drammi legati alle piogge forti, con vittime. Molto al di sotto di problemi così grossi, esistono anche quelli che riguardano le vetture. Ecco perché è utile avere qualche indicazione sulle polizza auto eventi atmosferici.

1) Cosa copre la polizza auto eventi atmosferici

Sta tutto scritto nel contratto. Ogni assicurazione è libera di imporre le clausole che vuole: si tratta di una garanzia accessoria e facoltativa sia per il guidatore sia per l’impresa. Cosa diversa dalla Rc auto obbligatoria. La polizza auto eventi atmosferici o eventi naturali copre i danni materiali e diretti causati all’auto da eventi atmosferici. Quali? Lo dice il contratto: grandine e ghiaccio, inondazioni, esondazioni, alluvioni, trombe d’aria, mareggiate, frane. Possono esserci anche sisma, terremoti e altro. Uragani, slavine, caduta anche accidentale della neve, tempeste di vento, cicloni, tifoni, frane, smottamento di terreno. Pure caduta di meteoriti.

2) Quando scatta il risarcimento da polizza auto eventi atmosferici

Se l’evento è nel contratto, e l’automobilista dimostra che i danni sono dovuti a quell’evento, allora la polizza scatta. A condizione che gli eventi atmosferici siano caratterizzati da violenza riscontrabile dagli effetti prodotti su una pluralità di veicoli. Con una franchigia: la parte in euro del danno che resta a carico dell’assicurato. Danno di 1.000 euro e franchigia di 100 euro? Rimborso di 900 euro. Può esserci uno scoperto: la parte in percentuale del danno a carico dell’assicurato. Danno di 1.000 euro e scoperto del 5%? Rimborso di 950 euro. La copertura è prestata a valore totale. Ma il risarcimento non potrà comunque essere superiore al 15% del valore assicurato riferito al veicolo oggetto della polizza.

3) Polizza auto eventi atmosferici: quale carrozziere

Spesso, c’è canalizzazione forzata. La franchigia è doppia se si va da un carrozziere indipendente; la franchigia è semplice se si va da un carrozziere convenzionato con la compagnia. Obiettivo delle imprese: il totale controllo del mercato della riparazione, più ancora di quanto già avvenga ora. Comunque, potete scegliere una compagnia che non imponga una clausola così tanto anticoncorrenziale e discutibile.

4) Polizza auto eventi atmosferici in abbinamento

Talvolta, le assicurazioni concedono questa polizza in abbinamento. In aggiunta alle garanzie Furto e incendio, Cristalli e Atti vandalici. La garanzia è inoltre operante in caso di collisione con animali selvatici. A volte, in abbinamento con gli Eventi sociopolitici: danni materiali e diretti subiti dal veicolo a seguito di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio e atti di danneggiamento volontario.

5) Niente rimborso per gli Eventi naturali

La garanzia Eventi atmosferici o naturali e non è operante per i danni derivanti da uscita di strada, ribaltamento o successiva collisione del veicolo assicurato. Lo è se immediatamente conseguente all’urto un l’animale selvatico. Restano esclusi i danni a seguito di terremoti, eruzioni vulcaniche e per danni provocati al motore derivanti dall’aspirazione di acqua.