Mattia Binotto desidera chiarire la situazione alla Ferrari

Il caposquadra del team Ferrari Mattia Binotto vuole chiarire le cose che non vanno nella rivalità tra Charles Leclerc e Sebastian Vettel. La coppia ha avuto una collisione fatale lo scorso fine settimana nel Gran Premio del Brasile, che ha portato entrambi a finire anzitempo la propria corsa. È stato dannoso per la coppia nella battaglia per il terzo posto nella classifica piloti, con Max Verstappen che ora detiene un vantaggio di undici punti su Leclerc e un gap inattaccabile di 30 punti su Vettel con solo una gara rimanente.

“Non so cosa facesse Toto Wolff, capo Mercedes “, ha detto Binotto a Motorsport.com. ” Non voglio giudicare. Non sono interessato. Ma certamente dobbiamo chiarire con chi è nella squadra, cosa va e cosa no. Ma quando hai un incidente, qualcosa non va, senza dubbio. Quando sei libero di combattere, sei libero di combattere ed è solo una questione determinante quanto puoi rischiare. Ma certamente qui il rischio non era necessario”, ha concluso il team principal della Ferrari Mattia Binotto che a breve incontrerà i suoi piloti a Maranello.

