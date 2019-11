La Ferrari tra Hamilton e Verstappen sceglierebbe quest’ultimo per Bernie Ecclestone

Bernie Ecclestone ritiene che se la Ferrari dovesse scegliere tra Lewis Hamilton e Max Verstappen come uno dei suoi futuri piloti, il team italiano sceglierebbe quest’ultimo. Il futuro a lungo termine di Verstappen alla Red Bull Racing è incerto, con l’otto volte vincitore di un Gran Premio sotto contratto con la squadra di Milton Keynes solo fino alla fine della stagione 2020. Hamilton si trova in una situazione simile al suo rivale Verstappen, con il sei volte campione del mondo sotto contratto con la Mercedes fino alla fine della prossima stagione e potrebbe guardare altrove nelle ultime fasi della sua illustre carriera.

Secondo Bernie Ecclestone tra Hamilton e Verstappen al momento la Ferrari sceglierebbe proprio il pilota olandese

L’ex proprietario della Formula 1 Bernie Ecclestone crede che se la Ferrari potesse scegliere tra i due piloti, sceglierebbe Verstappen in quanto più giovane e più fresco per collaborare con Charles Leclerc . “Se la Ferrari dovesse fare una scelta tra Lewis o Max, penso che sceglierebbero Max, per lo stesso motivo per cui preferiscono Charles”, ha detto Ecclestone al Daily Mail. “Con Sebastian Vettel o Lewis avranno solo un paio d’anni, ma con i due più giovani potrebbero avere ancora 10 anni. Secondo me Max Verstappen al momento è il pilota migliore in Formula 1, migliore anche di Lewis Hamilton.”

