Binotto crede che avere Vettel e Leclerc insieme sia un lusso

Anche dopo le note vicende accadute in Brasile, il boss della Ferrari Mattia Binotto crede ancora che avere sia Sebastian Vettel che Charles Leclerc nella squadra sia un lusso. Tuttavia, il duo verrà convocato a Maranello per i colloqui questa settimana. La stampa italiana dopo l’incidente avvenuto tra i due a Interlagos non è stata molto tenera con la Ferrari e non sembra pensarla alla stessa maniera. “Non è giusto dare la colpa alla Ferrari per la gestione dei suoi piloti a due stelle”, ha dichiarato La Gazzetta dello Sport. “Ma quando hai due maschi alfa sotto lo stesso tetto, devi aspettarti simili incidenti.”

In effetti, la Ferrari ha avuto gran parte del suo successo in passato definendo in maniera piuttosto netta chi era il pilota numero uno e numero due. Invece, “è esploso un conflitto generazionale che ora sarà difficile calmare”, ha dichiarato il Corriere dello Sport. Tuttosport concorda: “Leclerc non si atterrà alla gerarchia, portando a una destabilizzazione di Vettel che quest’anno ha commesso molti errori”.

La Repubblica ha dichiarato: “Questa rivalità può avere gravi conseguenze per il 2020”. Tuttavia, il boss Binotto si aggrappa alla sua precedente linea sull’attuale schieramento di piloti della Ferrari, ideale per il team: “Sono ancora convinto che sia un lusso perché sono entrambi buoni piloti. Piloti molto bravi “, ha detto. “Sono entrambi un buon punto di riferimento per l’altro e abbiamo visto come sono migliorati. Seb nella seconda parte di stagione è stato sicuramente molto veloce. Quindi penso che nel complesso sia ancora un lusso. ”

Un portavoce della Ferrari ha confermato che il regolare appuntamento con la stampa congiunta dei piloti è stato annullato domenica a seguito dell’incidente. Tuttavia, Binotto insiste sul fatto che i suoi piloti hanno ancora un “buon rapporto”. Ha anche respinto i suggerimenti secondo cui dovrebbe semplicemente copiare l’approccio di Toto Wolff alla gestione dei conducenti dopo che il capo Mercedes una volta ha redatto un elenco scritto di linee guida che Lewis Hamilton e Nico Rosberg avrebbero dovuto seguire. “Non so cosa facesse Toto, non voglio giudicarlo e non mi interessa neanche”, ha aggiunto Binotto.