Dodge Charger e Jeep Wrangler conquistano i ALG Residual Value Awards 2020

Durante i Residual Value Awards 2020 di ALG, le Dodge Charger e Jeep Wrangler hanno conquistato degli importanti riconoscimenti. In particolare, la berlina muscolosa ha ottenuto la sua sesta vittoria consecutiva mentre l’iconico fuoristrada ha conquistato il terzo premio consecutivo.

Per chi non lo sapesse, ALG è il punto di riferimento del settore per i valori residui e i dati di ammortamento. La Dodge Charger ha continuato la sua lunga serie di vincite negli ultimi sei anni, riuscendo a mantenere il miglior valore residuo per gli acquirenti di auto di dimensioni standard, secondo ALG, ed espandendo la sua gamma per il 2020 con l’aggiunta dei modelli Charger SRT Hellcat Widebody e Charger Scat Pack Widebody.

Eric Lyman, Chief Industry Analyst di ALG, ha detto: “La Dodge Charger è in qualche modo una rarità nel segmento full-size con il design esterno sportivo, gli interni spaziosi e il motore potente, il tutto proposto ad un prezzo accessibile. La Charger riesce a mantenere il suo valore ed è riuscita a vincere il premio ALG Residual Value Award per il sesto anno consecutivo“.

Per quanto riguarda la Jeep Wrangler, che recentemente ha ottenuto il nuovo motore EcoDiesel da 3 litri, ha vinto il terzo premio consecutivo ai Residual Value Awards 2020 nel segmento Off-Road Utility.

In merito a ciò, Lyman ha affermato: “Con il suo design iconico, le abilità off-road, il comfort e la tecnologia, Jeep Wrangler continua ad attirare una base di utenti specifica. Vincendo consecutivamente l’ALG Residual Value Award nel segmento delle Off-road Utility, Wrangler sta dimostrando ai consumatori che è molto più di una semplice auto divertente, è anche la migliore della sua categoria nel mantenere il valore“.

Gli ALG Residual Value Awards (RVA) riconoscono i veicoli di 27 segmenti che dovrebbero avere la percentuale più alta del prezzo al dettaglio suggerito dal produttore (Manufacturer’s Suggested Retail Price – MSRP) dopo un periodo di tre anni. I partecipanti di quest’anno hanno dimostrato di mantenere un forte valore nei loro segmenti e sono stati scelti fra tutti i model year 2020 in vendita negli Stati Uniti nei segmenti Premium e Mainstream.