Ram Heavy Duty 2020 nominato Truck of the Year da MotorTrend

Il Ram Heavy Duty 2020 è riuscito a portarsi a casa un nuovo ed importante premio grazie a MotorTrend. In particolare, il famoso canale televisivo ha nominato il pick-up HD Truck of the Year 2020. Si tratta della seconda vittoria conquistata dalla casa automobilistica americana con la prima ottenuta lo scorso anno grazie al Ram 1500.

Da quando è diventato un brand autonomo, Ram è riuscito a conquistare il premio Truck of the Year di MotorTrend per ben cinque volte: 2010, 2013, 2014, 2019 e 2020. La categoria dei premi Of the Year di MotorTrend riconosce tutti quei veicoli che rappresentano il meglio disponibile nella categoria di appartenenza. Si tratta di uno dei più ambiti riconoscimenti dell’industria automobilistica.

Ram Heavy Duty 2020: MotorTrend lo nomina Truck of the Year

Reid Bigland, Head of Ram Brand, ha detto: “Il nuovo Ram Heavy Duty rappresenta il meglio della nostra azienda e del marchio Ram Truck. In un’industria di pick-up brutalmente competitiva, guadagnare il titolo di Truck of the Year di MotorTrend per due anni consecutivi conferma il fatto che oggi abbiamo i migliori pick-up leggeri e pesanti in circolazione“.

Il programma Of the Year del canale televisivo è aperto a tutti i nuovi veicoli o quelli che sono stati aggiornati per il 2020. Invece di essere confrontati l’uno contro l’altro, i concorrenti vengono prima sottoposti a una serie di test circa le prestazioni per valutare praticamente ogni aspetto di ciascun modello. I veicoli vengono valutati in tre prove diverse presso un centro di test professionale prima di selezionare i finalisti.

Edward Loh, caporedattore di MotorTrend, ha affermato: “Ram Heavy Duty è Truck of the Year 2020 di MotorTrend perché offre prestazioni, capacità e stile senza pari nel segmento dei pick-up ultra competitivi. Progettati per il lavoro e il divertimento, i Ram 2500 e 3500 danno ai veri camionisti dei propulsori inarrestabili, interni lussuosi e altamente tecnologici e una vasta gamma di utili funzionalità. Congratulazioni a Ram per aver conquistato il Truck of the Year“.

Dopo diverse settimane di test, i giudici determinano a quali i veicoli assegnare i titoli Of the Year. I vincitori non vengono scelti in seguito a un confronto diretto con altri veicoli ma dal risultato ottenuto nei diversi parametri presi in considerazione fra cui prestazioni, efficienza, sicurezza, eccellenza ingegneristica e valore.