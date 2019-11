Vettel e Leclerc convocati Maranello dopo l’incidente in Brasile

Il caposquadra del team Ferrari, Mattia Binotto convocherà Sebastian Vettel e Charles Leclerc per un incontro a Maranello per arrivare in fondo al brutto episodio avvenuto durante il Gran Premio del Brasile. Al riavvio dopo l’ingresso di una safety car provocato dal ritiro di Valtteri Bottas i due piloti della Ferrari si sono toccati mettendo fine al loro Gran Premio di Formula 1 del Brasile. “Ho ascoltato entrambi i piloti, ma verranno anche insieme a Maranello per discutere di nuovo cosa è successo oggi e ci sarà tempo per il team di analizzare tutti i video e i dati,” ha dichiarato Mattia Binotto.

“Qualunque sia il giudizio, la cosa più importante è senza dubbio che siamo delusi e dispiaciuti per la squadra, ma prima i due piloti dovrebbero essere dispiaciuti per la squadra in quanto è stato un incidente molto piccolo con grandi conseguenze, ma sono cose sciocche che non dovrebbero accadere. Si tratta di riconoscere alla fine quali sono state le azioni e gli errori. È importante, perché ciò può solo renderti migliore. Ci sarà del tempo a Maranello per capire cosa è successo,” ha concluso il team principal della Ferrari Mattia Binotto.

