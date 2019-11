Sebastian Vettel: “Non è così importante per me finire più in alto di Leclerc in classifica”

Sebastian Vettel ha affermato che “non è così importante” per lui finire più in alto del compagno di squadra della Ferrari Charles Leclerc nella classifica piloti. Il pilota tedesco però ha anche ribadito che vuole segnare più punti che può nelle ultime due gare. Vettel, Leclerc e il pilota della Red Bull, Max Verstappen sono protagonisti di una battaglia a tre per la conquista del terzo posto in campionato dopo che la Mercedes con Lewis Hamilton ha conquistato il suo sesto titolo mondiale e con Valtteri Bottas si è assicurato il secondo posto.

Sebastian Vettel nello scorso Gran Premio degli Stati Uniti ha dovuto ritirarsi a causa di un problema alle sospensioni ad Austin e adesso si trova a 230 punti, dietro Max Verstappen in quarta posizione con 235 e Charles Leclerc in terza con 249 punti. Ma il 32 enne ha detto che si concentrerà solo sul fare più punti possibile e fare il meglio che può.

“Ad essere onesti, non è così importante finire davanti a Charles. Penso che sia più importante finire più in alto che posso “, ha dichiarato Sebastian Vettel citato da Crash.net. “Ovviamente le prime due posizioni sono ormai fuori portata, e ovviamente il terzo è quello a cui Charles, Max e io stiamo mirando. Per me è abbastanza importante assicurarmi di fare tutto il possibile per segnare quanti più punti possibile e vedere dove arrivo in classifica. Penso che questo sia ciò che il mio team merita, per finire la stagione in grande stile e per questo cercheremo di fare due grandi gare”, ha concluso il pilota tedesco della Ferrari.

