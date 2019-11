Corinna Schumacher afferma che Michael vuole mantenere la sua salute privata

La moglie di Michael Schumacher, Corinna, afferma che suo marito vuole mantenere segreta la sua salute mentre continua a riprendersi da un incidente sugli sci nel 2013. Poco si sa circa le condizioni del campione di F1, con la famiglia che preferisce mantenere il massimo riserbo sulle condizioni di salute del proprio congiunto.

Il figlio di Schumacher, Mick, sta correndo in F2 e Michael sa come sta andando suo figlio, ma sua moglie Corinna dice che preferisce che le sue condizioni siano mantenute private.

Corinna ha dichiarato alla rivista She Mercedes: “Potete essere sicuri che Michel è nelle migliori mani e facciamo tutto il possibile per aiutarlo. Per favore, dovete comprendere che stiamo seguendo il desiderio di Michael e che abbiamo un argomento così delicato come la sua salute, che per lui è sempre stato privato.”

Sono trascorsi quasi sei anni dall’incidente di Schumacher e ovviamente il desiderio di tutti è che il campione tedesco vincitore di 7 campionati del mondo di Formula 1 si riprenda completamente.

