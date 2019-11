FCA vince il Le Guide de l’auto/The Car Guide Best Buy Awards 2020 grazie a tre suoi veicoli

Tre veicoli di Fiat Chrysler Automobiles (FCA) sono riusciti ad emergere nelle rispettive categorie in occasione del concorso Le Guide de l’auto/The Car Guide Best Buy Awards 2020.

Il Ram 1500 è stato eletto il miglior pick-up full-size, il nuovissimo Jeep Gladiator ha conquistato il primo posto nel suo primo anno di competizione nella categoria dei pick-up compatti e di medie dimensioni mentre la Chrysler Pacifica ha vinto nella categoria minivan per il secondo anno consecutivo.

Reid Bigland, presidente e CEO di FCA Canada, ha dichiarato: “La leadership e l’innovazione del segmento sono i pilastri di ogni veicolo che produciamo, dai pick-up ai minivan costruiti nello stabilimento di Windsor. Questo trio di premi dati da Le Guide de l’auto dimostra che i nostri prodotti sono apprezzati parecchio dagli addetti ai lavori e dai consumatori“.

Giunta alla sua 54ª edizione, il concorso Le Guide de l’auto/The Car Guide Best Buy Awards è uno dei più longevi e rispettati del settore automotive. Questo riconosce i migliori veicoli in 27 categorie. I vincitori vengono scelti da una squadra di editori esperti e rispettati in Canada, sulla base di voti determinati da sei criteri tra cui affidabilità, sicurezza, esperienza di guida, infotainment e consumi di carburante.

Il Ram 1500 2020 è considerato da molti il punto di riferimento senza compromessi in termini di efficienza, tecnologia, durata e convenienza, con caratteristiche mai viste prima su un pick-up. Ad esempio, il veicolo propone una capacità di carico fino a 5783 kg nella versione con motore Hemi V8 da 5.7 litri.

Accanto a quest’ultimo troviamo il sistema mild-hybrid eTorque che garantisce una migliore efficienza in termini di consumi di carburante (disponibile anche nella configurazione con propulsore V6).

All’interno spicca il nuovo sistema di infotainment UConnect 4C con l’enorme display touch da 12 pollici disposto in posizione verticale che permette di gestire diverse funzionalità del veicolo. I sistemi di sicurezza attiva proposti dal Ram 1500 sono cruise control adattivo, avviso di collisione frontale, monitoraggio dei punti ciechi e frenata di emergenza automatica.

Passando al Jeep Gladiator 2020, abbiamo di fronte il pick-up di medie dimensioni più off-road di sempre che è stato costruito dal brand americano seguendo la sua ricca eredità e unendo diverse funzionalità innovative.

Grazie alle tre diverse combinazioni di motori e al suo versatile vano di carico, il Gladiator è progettato per soddisfare le esigenze di uno stile di vita attivo, offrendo allo stesso tempo un’esperienza di guida a cielo aperto e l’iconico design di Jeep.

La Chrysler Pacifica rappresenta in Canada il segmento dei minivan con un livello senza precedenti di funzionalità, versatilità, tecnologia e stile audace. Grazie all’ausilio di una nuova piattaforma, il veicolo offre dei motori a benzina e ibridi ai vertici della categoria per il suo segmento.

Insomma, abbiamo di fronte un veicolo senza compromessi adatto per le famiglie di oggi grazie alle oltre 100 funzioni di sicurezza disponibili come standard e a una gamma completa di tecnologie dedicate a comfort e praticità.