Alfa Romeo Junior Carbon Edition: la sportiva che il Biscione dovrebbe fare

Alfa Romeo sta indubbiamente attraversando un periodo difficile ma sembra che finalmente sia arrivata a un nuovo punto di partenza grazie alla fusione tra FCA e PSA che prevede il lancio di nuove vetture, anche se le GTV e 8C sono state cancellate.

In particolare, la casa automobilistica di Arese prevede di portare sul mercato la versione di produzione del concept Tonale, il nuovo restyling delle Giulia e Stelvio e forse qualche altra novità.

Alfa Romeo Junior Carbon Edition: un interessante progetto digitale che ipotizza la sportiva da corsa

Il progetto che vi proponiamo in questo articolo, chiamato Alfa Romeo Junior Carbon Edition, potrebbe essere probabilmente il modello che molti fan del Biscione sperano di vedere. Questo concept digitale nasce da un’idea di due artisti indiani, Rishi Soman e Siddhant Jaokar.

Si tratta sostanzialmente di una vettura da corsa basata su un modello stradale a due posti che non è stata mai realizzata dallo storico marchio milanese. Come suggerisce il nome e i render, l’intera carrozzeria è stata realizzata in fibra di carbonio senza alcuna modifica e inoltre è possibile vedere chiaramente la presenza di un kit widebody che va a modificare parecchio le proporzioni del bolide.

Fra le caratteristiche che saltano subito all’occhio abbiamo il grosso splitter anteriore, il diffusore posteriore colorato in arancio brillante e le estensioni per i parafanghi. Oltre a questo, l’Alfa Romeo Junior Carbon Edition è stata equipaggiata da un grosso alettone posizionato sul parabrezza posteriore, oltre a una grande presa d’aria posizionata sul cofano motore.

La presenza del tappo del carburante sul lato e dello scarico laterale boccia l’idea di un modello sportivo completamente elettrico. Visto che la produzione della 4C verrà terminerà tra pochi mesi, Alfa Romeo ha bisogno assolutamente di una nuova auto sportiva e questa Alfa Romeo Junior Carbon Edition potrebbe dare un’idea di cosa possiamo aspettarci in futuro.