Ram 2500 e 3500: oltre 1000 esemplari richiamati in Australia

American Special Vehicles (ASV), il rivenditore che si occupa di importare in Australia i pick-up Ram e di convertirli con guida a destra, ha emesso nelle scorse ore un richiamo che riguarda alcuni esemplari dei Ram 2500 e 3500 model year 2015 e 2018.

I 1197 esemplari dei veicoli appena citati hanno un problema al drag link che potrebbe separarsi dal manicotto di regolazione. Lo specialista della conversione riporta che il controdado del drag link potrebbe allentarsi e quindi provocare la disconnessione dal manicotto di regolazione.

Ram 2500 e 3500: alcuni esemplari dei model year 2015-18 richiamati da American Special Vehicles

Se ciò avviene, lo sterzo può diventare difficile da utilizzare o addirittura danneggiarsi, aumentando il rischio di incidenti o lesioni agli occupanti del veicolo e agli altri utenti della strada.

Come riportato sopra, i Ram 2500 e 3500 interessati nel richiamo sono 1197 e sono stati commercializzati in Australia tra il 1 gennaio 2015 e il 31 dicembre 2018. I proprietari delle unità coinvolte verranno contattati via e-mail da American Special Vehicles per fissare un appuntamento presso il concessionario Ram autorizzato più vicino dove verrà effettuato un controllo e l’eventuale riparazione gratuita.

Tale richiamo si aggiunge a uno effettuato ad agosto su circa 80 esemplari dei Ram 1500 e 2500 commercializzati sempre in Australia da ASV ma per un problema al sistema frenante.