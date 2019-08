Ram 1500 e 2500 2019: nuovo richiamo per un problema al sistema frenante

American Special Vehicles (ASV) ha emesso nelle scorse ore un richiamo in Australia per alcuni esemplari di Ram 1500 e 2500 2019 per un problema al sistema frenante.

La società, che si occupa di importare e convertire i pick-up dalla guida a sinistra a quella destra, afferma che, su alcuni esemplari del model year 2019 dei Ram 1500 e 2500, il supporto della pompa del freno potrebbe non essere fissato correttamente.

Ram 1500 e 2500: alcuni esemplari dei model year 2019 richiamati in Australia

La pompa del freno è collegata al perno del pedale del freno che può spostarsi e diventare difficile da premere, facendolo diventare praticamente inutilizzabile. Questo può portare a un incidente e quindi al ferimento degli occupanti dei veicoli e degli altri utenti della strada, sempre secondo quanto riportato da ASV.

Il nuovo richiamo interessa un totale di 78 esemplari di nuovi Ram 1500 e 2500 venduti fra il 1 giugno 2018 e il 31 luglio 2019. I proprietari dei veicoli interessati verranno contatti via e-mail da American Special Vehicles e consigliati di mettersi in contatto con il rivenditore Ram più vicino per organizzare un controllo e l’eventuale riparazione del proprio esemplare in maniera completamente gratuita.

Vi ricordiamo che il nuovo Ram 1500 è arrivato nel mercato australiano a marzo di quest’anno portando con sé diversi miglioramenti sia tecnici che estetici. Ad esempio, troviamo la nuova griglia frontale con un badge più prominente nella parte anteriore e uno più alto disposto lungo il portellone.

La gamma parte con il 1500 Express Quad Cab al prezzo di 79.950 dollari australiani (circa 48.206 euro) e si passa alla variante Laramie di fascia alta dal costo di 99.950 dollari australiani (circa 60.265 euro). La potenza arriva ancora dal motore benzina V8 da 5.7 litri da 396 CV e 556 nm di coppia massima, abbinato a un cambio automatico a 8 velocità.

Il nuovo Ram 2500 HD, invece, è giunto in Australia a gennaio 2019. Si tratta del primo pick-up di produzione ad avere ben 1356 nm di coppia massima. Il powertrain a 6 cilindri in linea turbodiesel da 6.7 litri propone, inoltre, 406 CV di potenza ed è abbinato di serie a una trasmissione automatica a 6 velocità.