Jeep Gladiator 2020 ottiene un aumento di prezzo

Un report pubblicato nelle scorse ore da Cars Direct afferma che il nuovo Jeep Gladiator potrebbe diventare più costoso rispetto a quanto visto fino ad ora, esattamente di 330 dollari in più.

A partire da questo mese, infatti, il pick-up costerà 45.370 dollari rispetto ai 45.040 dollari necessari inizialmente. Tuttavia, per molti questo “piccolo” aumento potrebbe non essere molto importante se si è davvero interessati al veicolo.

Jeep Gladiator 2020: il prezzo della versione entry-level lievita rispetto a prima

Il Jeep Gladiator 2020 è stato presentato ufficialmente all’inizio di quest’anno con un prezzo di partenza di 35.040 dollari per la versione entry-level. Secondo uno studio effettuato recentemente, a maggio 2019, i clienti hanno pagato circa 56.000 dollari in media per portarsi a casa il nuovo pick-up della casa automobilistica americana, ossia 10.000 dollari in più rispetto al prezzo di partenza del Rubicon.

Alcuni concessionari statunitensi hanno persino cercato di sfruttare la popolarità del modello aggiungendo fino a 20.000 dollari al prezzo consigliato. Ad agosto, il Jeep Gladiator aveva superato la Wrangler in termini di vendite di accessori, con gli acquirenti del pick-up che avevano speso circa 200 dollari in più rispetto a quelli della Wrangler (1000 e 800 dollari rispettivamente).

I potenziali acquirenti extra ora dovranno pagare 330 dollari in più che non si tradurranno in funzionalità extra rispetto a ciò che offre in questo momento la versione di accesso alla gamma. Quest’ultima propone un motore V6 da 3.6 litri abbinato a un cambio manuale a 6 rapporti.

Quello automatico a 8 velocità è disponibile solo come optional che porta il prezzo del Jeep Gladiator 2020 a 47.040 dollari. Tuttavia, sono gli assali anteriore e posteriore Dana 44, gli ammortizzatori Fox e altre chicche off-road ad entusiasmare parecchio gli acquirenti del pick-up.