Charles Leclerc sarà penalizzato in Brasile, è quasi ufficiale

Sebbene non ancora confermato ufficialmente, la Ferrari ha affermato che Charles Leclerc sarà penalizzato in griglia per il Gran Premio del Brasile in quanto il team italiano sta optando per l’installazione di una quarta unità di potenza nella SF90 di Leclerc, superando il limite di tre previsto per il 2019.

Quasi certamente Charles Leclerc sarà penalizzato 10 dieci posti in griglia nel Gran Premio del Brasile

Il giovane pilota Monegasco della Ferrari ha subito una perdita idraulica durante le prove libere in vista del Gran Premio degli Stati Uniti, costringendo la Ferrari a montare nell’auto di Leclerc la più vecchia unità di potenza spec-2. Mentre alcuni rapporti dicevano nei giorni scorsi che la Ferrari era stata in grado di riparare l’unità di potenza rotta, sembrerebbe che il team del cavallino rampante abbia deciso di adottare un quarto motore nell’auto del 22enne, il che significa che subirà una penalizzazione in griglia abbastanza pesante.

Anche se la conferma non è ancora arrivata, sembra abbastanza certo che Charles Leclerc inizierà 10 posizioni in basso rispetto alla posizione in cui si qualificherà. Con la battaglia per il terzo posto nel campionato ancora molto avanti, questo potrebbe avere grandi implicazioni.

