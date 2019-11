Fiat Toro disponibile in promozione fino alla fine del mese

Fiat ha deciso di lanciare un’interessante promozione in Brasile dedicata al suo pick-up Fiat Toro che permette di pagarlo addirittura meno dello Strada Freedom CD 1.4 Flex, che costa 79.390 R$ (circa 17.310 euro).

In particolare, tutti gli interessati possono acquistare la versione Endurance 1.8 con cambio manuale del Fiat Toro al prezzo promozionale di 76.990 R$ (circa 16.787 euro). Parliamo di circa 18.000 R$ (circa 3.925 euro) in meno rispetto al prezzo di listino.

Fiat Toro: la versione Endurance 1.8 MT disponibile in offerta per i clienti brasiliani

La promozione lanciata dal brand torinese in Brasile, però, prevede di dare in permuta una vettura usata in cambio del nuovo pick-up, oltre ad essere offerto solo nella colorazione rossa e in versione base senza alcun optional. Sempre in base a quanto riportato dalle condizioni promozionali, la vettura usata deve costare più di 20.000 R$ (circa 4.361 euro).

Tuttavia, se il cliente non vuole dare un veicolo in permuta, il prezzo passa a 86.990 R$ (circa 18.967 euro) che sono comunque 8000 R$ (circa 1.745 euro) in meno rispetto al prezzo di listino. Da precisare che l’offerta è valida soltanto questo mese e solo su 100 esemplari.

Nonostante parliamo della versione base, il Fiat Toro Endurance 1.8 MT 2020 viene offerto con diverse caratteristiche come aria condizionata, servosterzo, alzacristalli elettrici, fari a LED, controllo della trazione e della stabilità e molto altro ancora.

Oltre al pick-up, Fiat sta proponendo altri sconti interessanti sempre in Brasile. Ad esempio, la Cronos 1.3 MT è disponibile a 54.990 R$ (circa 11.990 euro) con uno sconto di 4000 R$ (circa 873 euro) oppure è possibile optare per la Argo Drive 1.0 al costo di 46.990 R$ (circa 10.246 euro) anziché 53.590 R$ – circa 11.685 euro (sconto di 6000 R$ – circa 1309 euro).

Disponibile anche la Fiat Mobi Like 1.0 con uno sconto di 3000 R$ (circa 655 euro) a 38.990 R$ (circa 8.501 euro) anziché 41.990 R$ (circa 9.155 euro) oppure tramite finanziamento di 36 rate a 497,45 R$ (circa 109 euro) ciascuna e versando un anticipo di 15.475,70 R$ (circa 3375 euro) e una rata finale pari a 10.683,15 R$ (circa 2330 euro).