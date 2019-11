Ferrari Portofino: la presunta versione coupé si mostra in nuovi scatti

Il mese scorso è stato pubblicato su Internet un video che ci ha fornito un primo sguardo alla Ferrari Portofino con tetto fisso. Al momento, i dettagli sulla nuova supercar restano pochissimi ma per fortuna riusciamo a scoprire altre caratteristiche grazie alla nuova serie di foto spia pubblicate in rete da Motor1.com.

Il prototipo in questione indossa ancora lo stesso camuffamento e pannelli extra sulla carrozzeria che non permettono di scoprirne la forma reale. Tuttavia, gli scatti confermano che il cavallino rampante sta lavorando su un nuovo modello.

Ferrari Portofino: Maranello starebbe lavorando sulla versione con tetto fisso

Anche se sembra in sostanza una Ferrari Portofino a tetto fisso, potrebbe arrivare comunque con un nome diverso e magari anche con un passo corto che andrebbe ad eliminare gli inutili sedili posteriori dell’attuale modello.

La versione coupé della Portofino dovrebbe utilizzare lo stesso propulsore della convertibile. Si tratta di un motore V8 biturbo da 3.9 litri capace di sviluppare una potenza di 600 CV a 7500 giri/min (156 CV/litro) e 760 nm di coppia massima, abbinato a una trasmissione a doppia frizione a 7 velocità.

Grazie a questi numeri, la vettura è capace di scattare da 0 a 100 km/h in 3,5 secondi e da 0 a 200 km/h in 10,8 secondi mentre la velocità massima raggiunta è di 320 km/h. Tuttavia, indiscrezioni riportano che potrebbe non essere l’unica opzione di motore in quanto verrebbe offerta pure con il nuovo ibrido V6 sviluppato sempre da Ferrari.

Alcune fonti affermano che la nuova supercar potrebbe debuttare la prossima settimana (13 o 14 novembre) durante l’evento a Roma, confermato recentemente da Maranello. Non è chiaro al momento se si tratta di un evento riservato soltanto ai clienti oppure una presentazione pubblica. Non ci resta che attendere i prossimi giorni per scoprire maggiori informazioni sulla Ferrari Portofino coupé.