Jeep Grand Cherokee Trackhawk sviluppa 800 CV grazie al kit di B&B Automobiletechnik

B&B Automobiletechnik ha lanciato nelle scorse ore alcuni aggiornamenti progettati per il Jeep Grand Cherokee Trackhawk che lo rendono ancor più potente di quanto non lo sia già. Per 3950 euro in Germania, l’aggiornamento Stage 2 proposto dal tuner è in grado di portare la potenza del V8 sovralimentato da 6.2 litri da 717 CV e 875 nm di coppia a ben 800 CV e 985 nm.

La versione stock del Grand Cherokee Trackhawk impiega 3,7 secondi per scattare da 0 a 100 km/h ed è capace di raggiungere i 290 km/h. Tuttavia, il kit di B&B Automobiletechnik consente di passare a 3,4 secondi nell’accelerazione mentre la velocità massima raggiunta supera i 300 km/h.

Jeep Grand Cherokee Trackhawk: il tuner tedesco B&B offre due kit di potenziamento per il performante SUV

Almeno sulla carta, il Lamborghini Urus, che è 0,2 secondi più lento e raggiunge i 305 km/h di velocità massima, non dovrebbe avere la meglio sul Jeep Grand Cherokee Trackhawk in una drag race. Il tuner tedesco, però, offre anche il pacchetto Stage 1 dal costo di 1498 euro che aumenta la potenza a 740 CV e la coppia massima a 900 nm.

A parte i due kit di potenziamento, B&B Automobiletechnik propone un sistema di scarico in acciaio inossidabile ad alte prestazioni dal costo di 5950 euro, un set di molle sportive a 798 euro che riduce l’altezza di guida di 50 mm e dei cerchi in lega da 22″.

L’azienda di tuning offre, poi, degli aggiornamenti per le altre versioni della Grand Cherokee come ad esempio la SRT. Quest’ultima può essere equipaggiata con lo stesso sistema di scarico disponibile per il Trackhawk al costo di 5495 euro mentre il motore diesel V6 CRD arriva a sviluppare 350 CV e 680 nm di coppia pagando 1950 euro.