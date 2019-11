Vasseur: il divario tra i team è così stretto che devi essere perfetto in gara

Alfa Romeo ha iniziato la stagione con un sacco di ottimismo, Kimi Raikkonen al volante e qualche buona prestazione iniziale hanno portato entusiasmo nell’ambiente. Tuttavia, la forma recente del team non è stata particolarmente brillante e Fred Vasseur ritiene che la cosa sia abbastanza strana. Dopo aver perso Charles Leclerc che è approdato alla Ferrari, l’Alfa Romeo ha reclutato Kimi Raikkonen e Antonio Giovinazzi per guidare le sue monoposto nel 2019. Dopo un inizio positivo della stagione, che ha visto Raikkonen arrivare spesso in zona punti, da allora il pilota finlandese non è più riuscito ad arrivare in zona punti da sette gare e il suo compagno di squadra ne ha ottenuto solo quattro per tutta la stagione. A causa di ciò Alfa Romeo Racing è anche scesa in classifica e Fred Vasseur ha identificato il motivo di ciò.

“Ci aspettavamo di meglio, ma penso che la stagione sia stata troppo piena di alti e bassi”, ha detto Vasseur ad Autosport . “Siamo passati dalla P4 alla P9. È una buona lezione. Abbiamo perso tanti punti a Hockenheim, a Baku, a Monza, a Spa. “Penso che abbiamo fatto un lavoro molto buono nella prima parte della stagione, per essere coerenti, senza errori e molto opportunistici. Non è stato più così da Spa. “È un po’ strano, ma penso che per me non sia tanto una questione di ritmo. “Penso che sia così stretto il divario tra i team di seconda fascia che devi fare la gara perfetta per poter arrivare in zona punti”.