Fiat e Lancia presentano una nuova iniziativa: la “Manovra Perfetta”

Fiat e Lancia presentano al grande pubblico una nuova iniziativa: la “Manovra Perfetta” di Fiat e Lancia. Una proposta tanto semplice quanto efficace che permette di ottenere uno sconto pari al valore dell’I.V.A. sull’acquisto di una nuova vettura dei due marchi. Per tutto il mese di novembre, dunque, grazie alla nuova campagna sarà possibile mettersi subito alla guida di una Fiat Panda al prezzo speciale di 7.800 euro, con finanziamento Anticipo Zero, oppure sedersi al volante di una Fiat Tipo o una Fiat 500L rispettivamente con 12.700 euro o 13.700 euro.

Inoltre, la “Manovra Perfetta” è valida anche su tutte le versioni della gamma Ypsilon che porta, ad esempio, il prezzo della Ypsilon Elefantino Blu a 8.900 euro, sempre con finanziamento Anticipo Zero. Per conoscere tutti i dettagli della “Manovra Perfetta” i concessionari Fiat e Lancia saranno aperti in tutti i week end del mese: 9/10, 16/17 e 23/24 novembre. Accompagna la nuova iniziativa dei marchi Fiat e Lancia un’inedita campagna di lancio pianificata su tutti i mezzi nazionali TV, stampa e radio con protagonista l’istrionico Fabio Rovazzi. Il noto testimonial veste i panni di un presentatore di un talk show.

Insieme con alcuni ospiti all’interno di uno studio televisivo discutono, con scarso successo. Così alla fine del dibattito Rovazzi annuncia la “Manovra Perfetta” di Fiat e Lancia. Pianificata sui media da Starcom, la campagna di comunicazione è stata realizzata da FAB con la regia di Maccio Capatonda, Danilo Carlani e Alessio Dogana.