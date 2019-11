Leclerc annuncia una nuova impresa di kart

Il pilota della Ferrari e star della Formula 1 Charles Leclerc ha lanciato una nuova avventura sotto forma di un marchio di go-kart. Il giovane ha vinto due Gran Premi in questa stagione e ha deciso di tornare al kart, sebbene in una maniera molto diversa. Leclerc è stata una stella nei kart, vincendo numerosi campionati in Francia da bambino, culminando nella vittoria del titolo WSK Euro Series.

Charles Leclerc torna ai kart con il suo nuovo marchio

In un post sul suo profilo ufficiale di Instagram, il giovane pilota monegasco ha dichiarato: “Sono estremamente felice di annunciare che ora avrò il mio marchio di kart. Ho iniziato a correre 18 anni fa sognando la Formula 1, la maggior parte dei tempi migliori che ho avuto nel mondo degli sport motoristici risalgono proprio ai giorni del kart, ma è anche il luogo dove ho imparato di più. È così bello essere di nuovo nel mondo del kart in un modo diverso e non vedo davvero l’ora di iniziare questa nuova sfida”, ha dichiarato Charles Leclerc. Insomma una bella iniziativa per il giovane pilota monegasco che così torna alle origini della sua carriera.

Ti potrebbe interessare: Charles Leclerc “parla troppo alla radio” per essere il numero 1 in Ferrari secondo Montezemolo