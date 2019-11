Dana introduce aggiornamenti di trasmissione aftermarket per Jeep Gladiator

Dana Incorporated ha introdotto una linea di assali Dana aftermarket e componenti di trasmissione Spicer per il nuovo Jeep Gladiator (JT). La linea di aggiornamenti degli assi comprende gli assi anteriore e posteriore Ultimate Dana 60, nonché gli assi anteriori Ultimate Dana 44 AdvanTEK . L’azienda offre anche alberi per assali cromati nichel Spicer, giunti sferici di servizio estesi, alberi cardanici ad alte prestazioni, coperture differenziali in ferro nodulare, giunti a U resistenti alla corrosione con rivestimento blu e set di ingranaggi e pignoni Spicer.

Dana esporrà la sua linea completa di componenti per trasmissioni aftermarket al salone Special Equipment Market Association (SEMA), che si terrà l’ 8 novembre, presso il Las Vegas Convention Center nello stand 30209, situato nella South Hall Upper. “Le tecnologie di trasmissione Dana sono prodotte per far fronte a condizioni estreme e alle difficili esigenze di prestazioni fuoristrada di veicoli come Jeep Gladiator “, ha affermato Bill Nunnery , direttore senior delle vendite, del marketing e del servizio clienti per il Gruppo Dana Aftermarket. “Dana è stata associata al veicolo Jeep da quando è stata introdotta per la prima volta più di 75 anni fa e siamo orgogliosi di supportare il lancio del nuovo modello Gladiator con i nostri aggiornamenti di trasmissione Dana e Spicer progettati appositamente per integrare questa grande aggiunta alla famiglia Jeep. ”