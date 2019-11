Hamilton avrebbe vinto il campionato di F1 2018 anche su una Ferrari per Montezemolo

Lewis Hamilton e Mercedes sono stati assolutamente dominanti nelle ultime sei stagioni, vincendo ogni doppio costruttori e piloti in ogni stagione dal 2014. Ma Hamilton avrebbe vinto il campionato del mondo alla Ferrari, questo almeno secondo quanto dichiarato da Luca Cordero di Montezemolo.

Hamilton ha concluso il suo sesto campionato piloti al Gran Premio degli Stati Uniti con l’unica imperfezione nel suo record quasi perfetto negli ultimi anni, la stagione 2016, che è stata vinta dal suo allora compagno di squadra, Nico Rosberg. Durante il successo di Hamilton, la Ferrari non è stata in grado mai di competere per il titolo. Tuttavia, un uomo che pensa che Hamilton avrebbe portato il successo alla Ferrari è il suo ex CEO, Luca di Montezemolo.

“Hamilton è un grande pilota e la vittoria che ha ottenuto rappresenta una grande intuizioni per Niki Lauda”, ha detto Montezemolo a Radio Rai. “Il mio amico ha fatto di tutto per coinvolgerlo e capisco perché. Lewis ha un atteggiamento eccezionale, si adatta a tutti i circuiti ed è estremamente veloce. I sei titoli parlano ovviamente da soli. “Penso che Lewis sarebbe stato campione nel 2018 anche se avesse guidato per la Ferrari. Questa, tuttavia, è la mia opinione.”

Ti potrebbe interessare: Charles Leclerc “parla troppo alla radio” per essere il numero 1 in Ferrari secondo Montezemolo