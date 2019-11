Dodge Charger: la versione di SpeedKore ha 1546 CV

In occasione del SEMA Show 2019, SpeedKore ha presentato la sua folle versione della Dodge Charger basata sulla variante Pursuit. Sotto il cofano troviamo il motore Hemi V8 da 6.2 litri della Demon senza però il suo compressore. Quest’ultimo è stato sostituito da due turbocompressori che permettono alla potente berlina di produrre una potenza pari a 1546 CV.

Ovviamente, ottenere un potenziale simile non è stato facile per SpeedKore. Questo perché il propulsore ha ricevuto alcune modifiche come nuovi iniettori e un sistema di scarico personalizzato. Quest’ultimo è unico in quanto esce dal paraurti anteriore per l’uso in pista ma può essere sostituito con uno scarico della serie MagnaFlow Competition per la guida su strada.

Dodge Charger: la nuova versione ideata da SpeedKore debutta al SEMA Show 2019

Oltre alle modifiche succitate, la speciale Dodge Charger dispone di un impianto di alimentazione a tripla pompa e un boost controller progressivo. Uno degli aggiornamenti più interessanti, però, è il sistema di trazione integrale.

I 1546 CV del propulsore Hemi V8 vengono trasferiti su tutte e quattro le ruote attraverso la trasmissione Hellraiser Performance e degli alberi di trasmissione in fibra di carbonio. Oltre agli aggiornamenti al gruppo propulsore, la berlina è dotata di un kit widebody in fibra di carbonio creato basandosi sull’ultima Charger Widebody.

Il kit include nuovi paraurti, minigonne laterali, spoiler, diffusore posteriore e cofano motore in fibra di carbonio. Infine, la Dodge Charger by SpeedKore è stata equipaggiata con cerchi Bogart avvolti in pneumatici Mickey Thompson ET Street. La vettura è stata commissionata da Alex Palermo che la regalerà a suo fratello in occasione del suo 65º compleanno.