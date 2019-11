Ecco cosa Sebastian Vettel ha detto a Lewis Hamilton dopo il Gp in USA

Il pilota della Ferrari Sebastian Vettel è stato visto nella sala di raffreddamento dei piloti dopo il Gran Premio degli Stati Uniti e ha parlato con Lewis Hamilton, che aveva appena vinto il suo sesto titolo mondiale. Il pilota della Ferrari si è congratulato con il campione Mercedes, che ora ha solo un titolo di distanza dal record di Michael Schumacher.

“Penso che ora sia il momento per te di scrivere quante più cose buone che puoi. Se qualcuno vince il titolo sei volte se lo merita tutto. È quello che gli ho detto anche.” Vettel ha detto a Sky Sports . “Ovviamente sono contento per lui, non sono contento che non siamo stati in lizza quest’anno per vincere e che eravamo così lontani.

“Ma devi rispettare ciò che Lewis ha realizzato negli ultimi anni e anche quest’anno, insieme al suo team, quanto sono stati forti. “Sono felice per lui ma meno felice per noi.” Vettel spera che la Ferrari sia competitiva dalla prima gara della prossima stagione e che possa lanciare una vera sfida per porre fine all’era del dominio Mercedes che ormai dura da molti anni in Formula 1.

