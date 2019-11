Lewis Hamilton vince il sesto campionato di F1 al Gran Premio degli USA

Lewis Hamilton ha vinto il suo sesto campionato piloti sul Circuit of the Americas, con il britannico al secondo posto con il suo compagno di squadra Valtteri Bottas che lo ha superato per la vittoria di gara al Gran Premio degli Stati Uniti negli ultimi giri. Hamilton ha ora vinto tre campionati mondiali consecutivi e cinque negli ultimi sei anni, dominando davvero l’era turbo-ibrida della storia della F1 mentre il 34enne ha combattuto con il suo compagno di squadra Mercedes per l’ultima parte della gara.

Sesto titolo mondiale per Lewis Hamilton ormai ad un passo da Michael Schumacher

Max Verstappen ha tentato di sorpassare Hamilton negli ultimi giri, ma una bandiera gialla gli ha negato un sorpasso. Il pilota olandese così ha terminato al terzo posto dietro a Lewis Hamilton. Sebastian Vettel ha terminato la sua corsa dopo soli nove giri quando la sospensione della sua Ferrari si è rotta fuori dalla curva nove, con il suo compagno di squadra Charles Leclerc che ha concluso la gara al quarto posto in una giornata assai negativa per la squadra italiana. Hamilton dunque è adesso ad un solo titolo dal raggiungere Michael Schumacher.

