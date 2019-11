Lehto perplesso dal crollo di forma di Kimi Raikkonen

L’ex pilota di Formula 1 JJ Lehto è perplesso dall’improvviso calo della forma di Kimi Raikkonen. Il campione del mondo 2007 ed ex pilota Ferrari ha iniziato il 2019 in ottima forma, ma ora viene regolarmente superato dal compagno di squadra Antonio Giovinazzi. Ma anche l’Alfa Romeo è crollata all’ottavo posto nel campionato costruttori. “Mi chiedo quale sia il motivo. È colpa del budget, di quanto bene è stata sviluppata la macchina, oppure è stata spostata l’attenzione sulla macchina della prossima stagione?”, ha detto Lehto al quotidiano Iltalehti.

Lehto si chiede come mai Raikkonen ha visto calare così tanto la sua forma in questa stagione

Lehto si chiede anche se Raikkonen, 40 anni, possa mantenere la sua motivazione, osservando: “Guidare per posizioni così basse non è motivante per nessuno. Si può dire che è un duro lavoro”, ha detto l’ex pilota finlandese. Vedremo se da qui alla fine della stagione il pilota finlandese di Alfa Romeo racing riuscirà nuovamente a dare prova del suo talento dopo un periodo piuttosto grigio con una serie di pessime prestazioni nei vari Gran Premi che si sono succeduti dopo la pausa estiva della Formula 1.

