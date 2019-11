Jeep Gladiator 2020 nominato Best Off-Road Vehicle 2019 da Sobre Ruedas

Il nuovo Jeep Gladiator, il pick-up di medie dimensioni più capace proposto fino ad ora, è stato nominato Best Off-Road Vehicle 2019 (miglior fuoristrada) da Sobre Ruedas, il principale programma radiofonico automobilistico in lingua spagnola presente negli Stati Uniti.

Jaime Florez, direttore e conduttore di Sobre Ruedas, ha dichiarato: “Il Jeep Gladiator è un pick-up di medie dimensioni che riesce a dominare sia la guida su strada che fuoristrada, offrendo al contempo un elevato livello di versatilità che i clienti di oggi si aspettano da un veicolo del genere. Nessun altro pick-up di qualsiasi dimensione offre la straordinaria esperienza di guida a cielo aperto del Gladiator e allo stesso tempo ha la capacità di affrontare qualsiasi ostacolo, tutto in un pacchetto molto attraente“.

Nuovo Jeep Gladiator: il programma radiofonico Sobre Ruedas premia il pick-up americano

La cerimonia di premiazione si è svolta proprio ieri al Miami Beach Convention Center in occasione della 49ª edizione del Miami International Auto Show. Il giudizio è stato dato da un gruppo di esperti del settore automobilistico che ha selezionato i vincitori di 12 categorie, oltre al veicolo che si è portato a casa il primo premio Sobre Ruedas Vehicle of the Year.

Il Jeep Gladiator 2020 è il risultato di una ricca eredità che la casa automobilistica americana ha nel segmento pick-up. Questo perché il veicolo porta con sé una combinazione senza pari di robustezza, funzionalità intelligenti, versatilità e l’autentico design Jeep.

Disponibile in tre diverse opzioni di motore e dotato di un versatile vano di carico, il Jeep Gladiator è stato progettato per soddisfare le esigenze di tutte le persone che hanno uno stile di vita super attivo, offrendo allo stesso tempo un’esperienza di guida a cielo aperto.

Grazie alla sua perfetta combinazione delle ultime tecnologie con le caratteristiche tradizionali del brand americano, il pick-up è un veicolo unico capace di trasportare persone e merci ovunque. Fra le funzionalità proposte dal nuovo Jeep Gladiator abbiamo il monitoraggio dei punti ciechi, il Rear Cross Path Detection, il cruise control adattivo, il Forward Collision Warning-Plus e il supporto Apple CarPlay e Android Auto.

Tutte le versioni del pick-up sono classificate come Trail Rated, cioè sono progettate per funzionare in diverse condizioni difficili in fuoristrada. Altre caratteristiche uniche offerte dal Jeep Gladiator 2020 includono ganci traino rossi, sistema Rock-Trac 4×4, assali Dana 44, pneumatici off-road Falken Wildpeak All-Terrain da 33″ e molto altro ancora.