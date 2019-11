Formula 1, Brawn avverte le squadre: “Gravi conseguenze se infrangono le normative”

L’amministratore delegato della Formula 1 Ross Brawn ha avvertito i team che se infrangeranno i nuovi regolamenti di Formula 1 per il 2021 sui limiti di budget che entreranno in vigore tra due anni ci saranno “gravi conseguenze”. Il limite di budget avrà un impatto significativo su alcuni dei team più grandi e con una spesa maggiore sulla griglia della F1 in quanto non saranno autorizzati a spendere più di $ 175 milioni all’anno. Questo sarà regolato da vicino, ovviamente, e ci sarà un sistema di penalità in atto per le squadre che infrangono le regole, che può avvenire in tre modi diversi.

In primo luogo, esiste la “violazione procedurale”, ovvero una squadra presenta i propri conti finanziari in ritardo o in modo inesatto. La seconda violazione è una squadra che supera il limite del cinque o meno percento e, infine, vi è una violazione delle squadre che spendono oltre il cinque percento in più. “Penso che la cosa cruciale dei regolamenti finanziari ora sia che fanno parte dei regolamenti FIA. Quindi le sanzioni derivanti dalla violazione dei regolamenti finanziari comportano sanzioni di qualche tipo, a seconda della gravità della violazione ”, ha spiegato Brawn alla conferenza stampa di giovedì in cui sono stati rivelati i nuovi regolamenti.

“Se si violano fraudolentemente i regolamenti finanziari, si perderà il campionato. Quindi ci saranno gravi conseguenze se le squadre violano questi regolamenti.” Le squadre dovranno presentare i loro conti per un anno intero entro marzo dell’anno successivo. Le punizioni per una delle infrazioni sopra menzionate possono variare da rimproveri a detrazioni punti a squalifiche dal campionato, a seconda della gravità della situazione ha confermato Brawn che dunque ha avvisato Ferrari, Red Bull e Mercedes.