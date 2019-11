Formula 1: ecco le nuove regole per il 2021

Il piano della FIA di revisione delle regole della Formula 1 nel 2021 è stato approvato all’unanimità dal FIA World Motor Sport Council. Il pacchetto di regolamenti sportivi e tecnici rivisti, oltre a regolamenti finanziari completamente nuovi, è stato votato all’inizio di questa settimana. Liberty Media, che ha acquistato la F1 nel 2016, vede questa come la sua prima opportunità per apportare cambiamenti radicali allo sport, poiché i suoi accordi commerciali con le 10 squadre scadono alla fine della stagione F1 2020.

“L’approvazione unanime delle regole da parte del World Motor Sports Council è un momento fondamentale e ci consentirà di offrire più spettacolo per tutti i nostri fan”, ha dichiarato il CEO della Formula 1 Chase Carey, che ha affermato che lo sport aveva precedentemente introdotto ” modifiche casuali e istintive” ai suoi regolamenti. Un elemento chiave del suo piano sono i nuovissimi regolamenti finanziari. Questi impongono un limite di spesa di $ 175 milioni a stagione per i team, con eccezioni per gli stipendi dei piloti, i tre stipendi dei membri principali del team, il marketing e l’ospitalità e altre spese importanti.

L’obiettivo del regolamento finanziario è quello di ridurre i costi per i concorrenti. È destinato ad andare di pari passo con i nuovi accordi commerciali con le squadre che ristruttureranno la struttura dei premi in denaro dello sport. Tali accordi sono separati dalle norme e dai regolamenti di questo sport. Le nuove regole per la stagione 2021 di Formula 1 imporranno anche nuove e ampie restrizioni al design delle auto, con lo scopo di aumentare i sorpassi e rendere le auto più vicine tra loro. I cambiamenti sono il prodotto di una vasta ricerca condotta da F1 e dalla FIA su come alterare la turbolenza generata dalle auto di F1. Ciò ha portato alla semplificazione delle ali di superficie e alla legalizzazione di lunghi tunnel sotto la macchina per generare deportanza attraverso “l’effetto suolo”.

Altre modifiche tecniche precedentemente annunciate includono il passaggio alle ruote da 18 pollici. Tuttavia, le precedenti proposte per semplificare le specifiche del propulsore rimuovendo la MGU-H , introducendo cambi e freni standard, reintroducendo il rifornimento di carburante in gara e vietando ai team di utilizzare gli scaldini per pneumatici, sono state tutte archiviate durante le trattative sul più grande cambio di regole della Formula 1. Infine segnaliamo che le auto modificheranno il loro aspetto. Nelle intenzioni di Liberty Media l’obiettivo è quello di rendere le monoposto più attraenti alla vista rispetto alle auto attuali. Questo significa addio a soluzioni tipo ali anteriori e pinne di squalo.