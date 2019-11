Sebastian Vettel: “Austin dovrebbe essere un buon circuito per la Ferrari”

Sebastian Vettel spera in una vittoria di gara questo fine settimana al Gran Premio degli Stati Uniti. Il pilota della Ferrari si dice ottimista per quanto riguarda il risultato del suo team nell’imminente Gp che si terrà ad Austin. “Il GP degli Stati Uniti ad Austin è una proposta molto diversa dall’alta quota del Messico”, ha dichiarato Vettel nella sua anteprima di gara. “Il circuito delle Americhe è una pista entusiasmante, con una vasta gamma di velocità in curva e molti cambi di direzione. È piuttosto accidentato, in particolare nelle grandi zone di frenata, quindi è facile bloccare le ruote lì. La scelta della strategia è abbastanza aperta.

Vettel pensa che nel GP in USA la Ferrari possa fare bene

Al Gran Premio del Messico lo scorso fine settimana, Vettel non è stato in grado di raggiungere e superare Lewis Hamilton nelle fasi finali della gara, nonostante avesse pneumatici molto più freschi nel secondo stint. Il tedesco ritiene che la Mercedes rimanga il punto di riferimento in termini di prestazioni di gara.

“Penso che in termini di ritmo di gara sia abbastanza chiaro”, ha detto Vettel quando si è rivolto ai media in vista del Gran Premio degli Stati Uniti di questo fine settimana ad Austin . “Nelle qualifiche ci troviamo in una buona posizione. Ovviamente nell’ultima gara Max è stato in pole per un bel po’, ma nel complesso ancora una volta stavamo combattendo più o meno per la prima fila.

Per quanto riguarda il Gran Premio degli USA, Vettel ha aggiunto: “È un circuito complicato per portare le gomme nella giusta finestra delle prestazioni, quindi venerdì è importante capire le gomme e prepararsi per la gara. Dovrebbe essere un buon circuito per noi ma, come abbiamo visto l’anno scorso, non possiamo dare nulla per scontato e anche la concorrenza è forte “.

Ti potrebbe interessare: Mick Schumacher si apre sul rapporto con Sebastian Vettel