Mick Schumacher si apre sul rapporto con Sebastian Vettel

Mick Schumacher ha tracciato similitudini tra il suo rapporto con il pilota Ferrari e quattro volte campione del mondo Sebastian Vettel, rispetto all’amicizia che Vettel aveva con il padre di Schumacher, Michael.

Schumacher ha firmato per la Ferrari verso la fine dello scorso anno come pilota dell’Accademia ed è ora sull’orlo del completamento della sua stagione di debutto in Formula 2 dopo aver vinto il titolo di Formula 3 nella stagione precedente.

Sebastian Vettel è qualcuno che finora ha dato a Schumacher un sacco di incoraggiamento e supporto nel suo viaggio nel motorsport e il giovane pilota tedesco ha rivelato la quantità di rispetto che ha nei confronti del suo connazionale.

“Ho molto rispetto per lui”, ha detto Mick Schumacher a Motorsport-Magazin. “Parliamo molto di sport motoristici. Cerco di ottenere consigli da lui e metterli in pratica. È stato in questo sport un po’ più di anni di me, quindi ogni conversazione che abbiamo aiuta. Penso che mio padre fosse per Sebastian, è per me, qualcuno a cui sono molto vicino, con il quale posso parlare di sport motoristici “.

Ti potrebbe interessare: Non ci sarà “Schumi mania” quando Mick farà il suo debutto in F1 secondo Danner