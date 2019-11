Jeep: le giocatrici della Juventus Women provano le vetture del marchio

Le calciatrici della squadra di Serie A Juventus Women hanno trascorso un’intera giornata presso il Proving Ground di FCA a Balocco. In tale occasione, le giocatrici hanno avuto la possibilità di mettersi al volante dell’intera gamma dei modelli proposti da Jeep, considerando che il 20% delle vendite provengono esclusivamente dal pubblico femminile.

Nel corso dell’evento, le giocatrici bianconere hanno avuto l’opportunità di provare su strada e in fuoristrada le Jeep Compass, Cherokee, Renegade, Grand Cherokee e Wrangler, persino le potenti versioni SRT e Trackhawk.

Jeep: le calciatrici della squadra di Seria A Femminile provano le auto del marchio americano

La prima nasconde sotto il cofano un motore Hemi V8 da 6.4 litri capace di sviluppare una potenza di 468 CV (344 kW), abbinato a un cambio automatico a 8 velocità (controllabile direttamente anche da volante grazie ai comandi).

Per quanto riguarda la Jeep Grand Cherokee Trackhawk, troviamo sotto il cofano lo stesso propulsore della Dodge Challenger SRT Hellcat. Si tratta dell’Hemi V8 da 6.2 litri in grado di sviluppare una potenza di 717 CV e 874 nm di coppia massima.

Grazie a questo propulsore, il prestante SUV è capace di scattare da 0 a 96 km/h in 3,5 secondi e di raggiungere una velocità massima pari a 290 km/h, oltre a completare il quarto di miglio (400 metri) in 11,6 secondi.

Sia per l’allenatrice Rita Guarino che per le calciatrici bianconere, la giornata è trascorsa velocemente in quanto si sono divertite parecchio grazie a questo evento organizzato da FCA.

Questa giornata creata dal gruppo automobilistico italo-americano con la squadra Juventus Women dimostra come Jeep sia interessato all’universo femminile. A questo si aggiunge anche la recente decisione di essere partner della prossima edizione della serie TV Donnavventura con la nuova Jeep Wrangler.