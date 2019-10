Mattia Binotto afferma che la Ferrari “vuole fare di meglio” la prossima stagione

Mattia Binotto ritiene che la Ferrari debba fare di meglio nella fase finale della stagione. Le monoposto del team del cavallino rampante sono state veloci per tutta la stagione ma hanno faticato a convertire la loro velocità in punti. Adesso sperano che le cose migliorino per la prossima stagione e che possano essere la squadra per porre fine al dominio della Mercedes . “Dobbiamo utilizzare le ultime tre gare di questa stagione per sviluppare ulteriormente come gruppo e operare nel modo più nitido possibile al fine di essere meglio preparati per il prossimo anno”, ha detto Binotto a Formula1.com. Ogni dettaglio è importante se vogliamo vincere più spesso. Speriamo che Austin ci dia una buona opportunità per farlo. ”

Ci sono state molte opportunità per le Ferrari di esibirsi meglio e speranno di metter fine a questo. “Abbiamo iniziato le ultime sei gare dalla pole position, ma ne abbiamo vinte solo tre e sicuramente vogliamo fare di meglio”. Binotto ha avuto una stagione mista e spera che la sua squadra possa concludere bene l’anno con ottimi risultati nella fase finale del 2019.

