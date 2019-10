Alfa Romeo Giulia e Stelvio 2020: un documento rivela i presunti aggiornamenti

Alfa Romeo ha progettato le Alfa Romeo Giulia e Stelvio per competere con artisti del calibro di BMW e Mercedes. Tuttavia, in alcuni aspetti, non si può negare la qualità inferiore rispetto ai competitor.

A parte i problemi tecnici e meccanici riscontrati da alcuni proprietari, entrambi i veicoli dispongono di un abitacolo non all’altezza di quanto offerto dalle due aziende tedesche. Sembra però che il Biscione voglia risolvere con il model year 2020 che dovrebbe portare con sé una serie di aggiornamenti ad entrambe le vetture.

Alfa Romeo: un documento rivela i cambiamenti attesi nelle nuove Giulia e Stelvio

Secondo un presunto documento ufficiale di FCA Nord America, pubblicato da Autopareri, le Alfa Romeo Giulia e Stelvio 2020 arriveranno con un abitacolo rivisto, caratterizzato da nuovi volante, plancia centrale, cambio e quadro strumenti. Abbiamo già visto alcuni di questi aggiornamenti nelle varie foto spia trapelate su Internet ma il sito Internet ha pubblicato anche un paio d’immagini più chiare che riguardano il cambio.

Come potete vedere dalla foto, la cornice in plastica economica del cambio è stata tolta. Anche la plancia centrale è stata ridisegnata e ora sembra più snella rispetto a prima. Possiamo vedere anche dei nuovi controlli per il sistema di infotainment e nuove rifiniture.

Inoltre, il pulsante del freno di stazionamento elettronico è stato spostato verso l’alto, accanto alla leva del cambio, mentre il bracciolo della console centrale è stato rimodellato. Oltre a questi aggiornamenti, le nuove Alfa Romeo Giulia e Stelvio avranno di serie un sistema di infotainment composto da un display touch da 8.8 pollici che andrà a sostituire l’attuale schermo di soli 6.5 pollici che non è nemmeno touch.

Il sistema di intrattenimento promette una grafica migliorata, delle nuove funzionalità e una maggiore adattabilità. Il presunto documento ufficiale riporta che i conducenti avranno a disposizione un abbonamento di un anno alla radio satellitare SiriusXM e un anno di accesso ai servizi connessi di FCA.

Parlando di tecnologia, i model year 2020 della berlina e del SUV disporranno di un sistema Highway Assist più avanzato. La società sostiene che questo sistema semi-autonomo di livello 2 sarà paragonabile all’autopilot di Tesla. Altre informazioni rivelate dal documento includono dei nuovi sistemi di assistenza alla guida come standard, incluso l’avviso di collisione frontale.

A livello estetico, le modifiche esterne sembrerebbero apparentemente poche ma includeranno due nuove opzioni di colore chiamate Anodized Blue e Lunare White. Oltre alle suddette modifiche, i vari allestimenti si differenzieranno maggiormente e inoltre il numero di opzioni verrà ridotto poiché i documenti indicano che le configurazioni realizzabili verranno ridotte di oltre il 90%.

Sfortunatamente, il documento ufficiale non menziona alcun cambiamento nelle prestazioni, quindi possiamo aspettarci le stesse opzioni di motore delle attuali generazioni.