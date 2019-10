FCA conferma ufficialmente la trattativa con PSA

Dopo le indiscrezioni di ieri sera del Wall Street Journal, questa mattina è arrivata la conferma ufficiale di FCA in merito alla trattativa in corso con PSA, il gruppo francese che comprende i marchi Peugeot, Citroen, DS e Opel. Il sito istituzionale di FCA, infatti, ha appena rilasciato una breve nota in cui vengono confermate le voci sull’avvio della trattativa tra i due gruppi.

Ecco quanto si legge nella nota appena diffusa da FCA:

A seguito di recenti notizie in merito ad una possibile operazione strategica tra Groupe PSA e

il Gruppo FCA, Fiat Chrysler Automobiles N.V. (“FCA”, NYSE: FCAU /MTA: FCA) conferma

che sono in corso discussioni intese a creare un Gruppo tra i leader mondiali della mobilità.

FCA non ha al momento altro da aggiungere.

Confermata l’ipotesi di fusione

La nota di FCA conferma che una delle ipotesi sul tavolo delle discussioni è quella che prevede la fusione con PSA. Le indiscrezioni lanciate ieri dal Wall Street Journal anticipavano che la trattativa tra le due aziende è “fluida” e prevede la valutazione di varie ipotesi di alleanza. La fusione tra i due gruppi rappresenta la soluzione più realistica ma non vengono escluse possibili partnership industriali di vario tipo.

E’ chiaro che la conferma ufficiale di oggi da parte di FCA rappresenta un importante passo in avanti. Il gruppo, dopo il fallimento della trattativa con Renault, ha atteso alcuni mesi per valutare nei minimi dettagli le proprie mosse ed ha poi scelto di avviare una nuova trattativa con PSA che, come Renault, presenta tra gli azionisti principali lo Stato francese che lo scorso maggio si oppose all’ipotesi di fusione tra FCA e Renault.

Secondo quanto riportato dal Wall Street Journal nel corso della giornata di ieri, l’ipotesi di fusione paritaria tra FCA e PSA prevederebbe la nascita di un nuovo gruppo con John Elkann alla presidenza e Carlos Tavares, attuale CEO di PSA, nel ruolo di amministratore delegato della nuova azienda, un colosso da 180 miliardi di Euro di fatturato annuo.

Da notare che per la giornata di oggi è attesa la riunione del CdA del gruppo PSA, convocato in seduta straordinaria, mentre nel corso della giornata di domani è fissato il CdA del gruppo FCA. Ulteriori aggiornamenti sulla questione arriveranno, di certo, nel corso dei prossimi giorni. La trattativa potrebbe essere appena iniziata e un accordo potrebbe non essere immediato. Continuate a seguirci per tutte le novità sulla possibile alleanza tra PSA e FCA.