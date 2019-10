Jeep Gladiator potrebbe arrivare anche in Brasile

Jeep pare abbia dato un segnale di voler commercializzare il nuovo Jeep Gladiator anche in Brasile. Annunciato un anno fa negli Stati Uniti, le prime indicazioni dell’arrivo del pick-up nel mercato brasiliano sono comparse attraverso una registrazione presentata da Fiat Chrysler Automobiles presso l’Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI).

Seguendo la filosofia di altri modelli Jeep, il tetto del Gladiator potrà essere scelto in tela o rigido con la possibilità di rimuoverlo, oltre ad avere un parabrezza inclinabile. Le immagini registrate presso l’INPI rivelano, inoltre, che esiste la possibilità di rimuovere facilmente le portiere del veicolo, un’opzione sicuramente molto utile per tutti gli amanti delle escursioni.

Jeep Gladiator: FCA potrebbe portare l’ultimo pick-up della casa americana anche nel mercato brasiliano

Se arriverà mai in Brasile, il Jeep Gladiator sarà uno dei più grandi pick-up di medie dimensioni disponibili nel paese, posizionandosi al di sotto di Ram (6,03 metri) con la sua lunghezza di 5,54 metri ma al di sopra del Chevrolet S10 da 5,37 metri. Grazie a questa lunghezza, il pick-up è in grado di ospitare fino a cinque passeggeri.

In questo momento, il Jeep Gladiator viene venduto negli Stati Uniti con il motore benzina Pentastar V6 da 3.6 litri capace di sviluppare una potenza di 289 CV e 352 nm di coppia massima. Accanto al propulsore, l’acquirente può scegliere di abbinare un cambio manuale a 6 marce o automatico a 8 rapporti.

Oltre a quest’opzione, la casa automobilistica americana ha già annunciato che il prossimo anno arriverà la versione con powertrain EcoDiesel V6 da 3 litri che proporrà una potenza di 263 CV e una coppia massima di 600 nm.

In merito all’arrivo nel mercato brasiliano, FCA ha confermato di aver condotto alcuni studi e da questi è emerso che c’è un forte desiderio di vedere il Jeep Gladiator nelle concessionarie. Al momento, purtroppo, non abbiamo informazioni sul periodo di commercializzazione ma possiamo aspettarci una possibile presentazione per il prossimo anno.