FCA: ecco le prime stime degli analisti sui risultati del terzo trimestre del 2019

Come sempre, c’è grande attesa per i conti del terzo trimestre di FCA. Il gruppo rilascerà i risultati finanziari degli ultimi tre mesi (luglio, agosto e settembre) nel primo pomeriggio di giovedì 31 ottobre. In queste ore iniziano ad arrivare le prime stime su quelli che saranno i dati che l’azienda rilascerà ufficialmente tra circa 48 ore.

Secondo gli analisti di Fidentiis, FCA dovrebbe registrare risultati sostanzialmente stabili nel confronto con il terzo trimestre dello scorso anno. Per il gruppo è prevista una riduzione dei volumi (intorno al -5%) che sarà però compensata da un effetto prezzo positivo e da un cambio favorevole. A pesare sul calo delle consegne su scala internazionale c’è il netto calo delle consegne in Europa. Come abbiamo già visto nelle scorse settimane, FCA sta facendo fatica sul mercato europeo con quasi tutti i suoi brand, in primiis Fiat e Alfa Romeo, che stanno registrando una contrazione delle vendite.

A completare la sua analisi, Fidentiis sottolinea il possibile aumento del margine adjusted ebit grazie “alla riduzione delle perdite nell’area Asia Pacifico e per la buona performance in Brasile, parzialmente offuscati da perdite più elevate nell’area Europa e Medio Oriente, mentre nell’area Nord America l’ebit margin adjusted dovrebbe essere confermato a un livello superiore al 10%”.

Ricavi stabili e utili netti in calo per FCA?

Come riportato da Milano Finanza, le stime del consenso (Factset) prevedono per il gruppo FCA un trimestre da circa 27 miliardi di Euro di ricavi con un risultato in linea con quello fatto registrare lo scorso anno. Gli analisti, inoltre, anticipano un ebitda adjusted a 3,415 miliardi (+1%) e l’ebit adjusted a 1,995 miliardi (+7%). Gli utili netti dovrebbero registrare un calo del 4% stabilizzandosi intorno a 1.2 miliardi mentre la spesa per gli investimenti potrebbe registrare un incremento del 2%, raggiungendo 1.65 miliardi.

Appuntamento al 31 ottobre per i dati ufficiali relativi al terzo trimestre del 2019 di FCA.