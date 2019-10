Leclerc “non si sentiva bene con la mescola media”

La Ferrari ha iniziato la gara con entrambe le vetture nella parte anteriore della griglia, ma nononostante ciò le due monoposto del cavallino rampante non sono riuscite a raggiungere il doppio podio nel Gran Premio del Messico. Charles Leclerc è finito quarto dopo che Lewis Hamilton e Valtteri Bottas si sono fatti avanti. La Ferrari ha optato per Leclerc per la strategia dei due stop, ma il giovane pilota monegasco ha ammesso che non sentiva buone sensazioni con la mescola media.

“La seconda fase del Gran Premio del Messico per me non è stata particolarmente felice. Non mi sentivo bene con il composto medio – non so perché – nella prima parte mi sentivo meglio, abbiamo fatto la prima fermata prima per coprire Albon e sapevamo che sarebbero stati due stop, ma poi tutti gli altri si sono fermati “, ha detto Leclerc a Sky Sports. “Penso di aver bisogno di fare un po’ di lavoro in gara, in particolare sulla strategia non è stata così buona, ma devo venire alla radio e aiutare la squadra a prendere la decisione giusta come ha fatto Seb.” Sebastian Vettel ha anche criticato la strategia Ferrari in quanto ritiene che il team avrebbe potuto essere “più acuto”.