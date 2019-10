Ferrari ora permette di guidare una vettura storica sulla pista di Fiorano

Attraverso le varie compagnie di noleggio, è possibile mettersi al volante di una nuova Ferrari senza troppe difficoltà. Tuttavia, tramite Ferrari Classiche Academy, il cavallino rampante consente di guidare una delle sue vetture classiche sul circuito di Fiorano.

Maranello ha recentemente annunciato la sua nuova driving experience di auto d’epoca che permette ai fan del brand di sperimentare le prestazioni di alcuni dei suoi modelli storici più famosi.

Ferrari: Maranello consente di guidare alcune delle sue auto storiche sul circuito di Fiorano

Il programma si divide in varie sessioni in due giorni pieni che vedranno la partecipazione di V8 di altri tempi. La nuova driving experience offerta da Ferrari Classiche Academy prevede un’introduzione teorica di come le vetture Ferrari sono state progettate e costruite all’epoca.

Si tratta di un passaggio estremamente importante in quanto le vecchie auto del cavallino rampante non offrono le caratteristiche che troviamo sui recenti modelli. Conoscere la teoria permette di capire come sono fatte queste auto, prive di ogni tipo di tecnologia di ultima generazione come ad esempio il controllo di stabilità.

L’esperienza di guida permette anche di avere una breve panoramica e uno sguardo agli archivi tecnici, ai disegni e ai record conquistati dalla Ferrari nel corso degli anni in cui sono state coinvolte le vetture costruite dal 1947.

Superata la fase teorica si passa subito alla pratica che permette di conoscere come gestire correttamente una trasmissione manuale. Una volta al volante delle auto storiche di Maranello, gli esperti istruttori guideranno i partecipanti attraverso una serie di lezioni di guida e dinamica, come ad esempio il pilotaggio in condizione di bagnato.

Sfortunatamente, Ferrari non ha menzionato se il programma consente di guidare anche le storiche vetture della serie 250 ma attualmente offre quattro esemplari delle 308 GTS e GTBi e una Mondial 3.2.