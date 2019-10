Raikkonen afferma che se la F1 vuole diventare verde allora meglio rimanere a casa

In seguito ai recenti commenti di Lewis Hamilton sull’ambiente, Kimi Raikkonen ha dichiarato che se la Formula 1 vuole diventare green, allora “dovremmo rimanere a casa e dimenticare le corse”. Raikkonen ha ammesso di avere visioni simili a quelle di Hamilton in quel caso, ma crede che la Formula 1 non sia la migliore piattaforma per cercare di promuovere i commenti sui cambiamenti dello stile di vita.

Ecco il pensiero di Kimi Raikkonen sulle parole di Hamilton

“Ovviamente, penso che coinvolga tutti coloro che vivono sul pianeta”, ha detto Raikkonen sull’ambiente. “Alla fine, proviamo tutti a fare ciò che possiamo. Ma onestamente, probabilmente non siamo nel posto migliore per iniziare a dare l’esempio perché alla fine stiamo bruciando carburante per cosa?”

“Voglio dire, di sicuro cerchiamo di fare la nostra parte sempre se e quando è possibile. Ma penso che la F1 sia probabilmente il posto meno adatto per dire alla gente che è quello che dovremmo fare, perché per percorrere davvero quella strada dovremmo rimanere tutti a casa e dimenticare le corse “, ha concluso il pilota finlandese di Alfa Romeo Racing.

